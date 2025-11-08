Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Um bom vizinho
Notícia

O país que se tornou o maior comprador de móveis gaúchos após tarifaço dos EUA

Enquanto a venda aos norte-americanos despencou 27%, este novo destino importou 29% mais do RS

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS