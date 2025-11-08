O país que se tornou o maior comprador de móveis gaúchos após tarifaço dos EUA

Indústrias do polo moveleiro de Bento Gonçalves direcionaram os embarques para Argentina, Equador e Paraguai. O maior destaque, porém, foi o Uruguai. Antonio Valiente / Agencia RBS

Enquanto a exportação de móveis aos Estados Unidos despencou 27% após o tarifaço, as indústrias do polo moveleiro de Bento Gonçalves fizeram o dever de casa e direcionaram os embarques para outros destinos, como Argentina, Equador e Paraguai. O maior destaque, porém, foi o Uruguai, que tornou-se o principal mercado, informou à coluna o Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), que representa 300 empresas e emprega 6,4 mil pessoas.

O país vizinho importou US$ 9,9 milhões de janeiro a setembro, 29% a mais do que nos primeiros nove meses do ano passado. Para se ter uma ideia, as vendas totais foram de US$ 42 milhões, que, apesar do redirecionamento, ainda são 6,7% menores do que no mesmo período de 2024.

Os Estados Unidos importaram US$ 6,5 milhões. Os móveis estão entre os setores mais afetados pela taxação de 50% aplicada pelo presidente Donald Trump.

Tem que baixar preço

Diretor internacional do Sindmóveis, Cleberton Ferri em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha:

Como conseguiram novos mercados?

No primeiro momento, tem que baixar preço para abrir o mercado que, às vezes, a empresa não estava olhando. Era relativamente tranquilo vender nos Estados Unidos. Depois, tem que readequar o produto. Normalmente, o que vende ao norte-americano não é o mesmo que vende ao Uruguai e à Argentina.

Mas foram rápidos.

O polo costuma ser ágil nisso. Vinha acompanhando a situação e conseguiu enxergar as coisas muito rapidamente. As fábricas foram fazendo alguns movimentos, mas, claro, sentem falta dos Estados Unidos. Todo mundo gostaria de ficar vendendo lá, mas, como agora não está sendo possível, temos que buscar outros mercados. Não tem outro remédio, né?

Quem prospecta?

Os profissionais do comércio exterior conhecem muito bem as regiões e trazem essas informações para dentro da indústria, sobre como fazer os produtos, se ajustar e o que fazer em cada mercado.

Empresas estão demitindo?

Algumas que tinham exportações mais fortes para os Estados Unidos fizeram férias coletivas e alguns ajustes, mas não temos ainda uma quantidade.

Feira ajuda

Neste cenário, a feira Movelsul Brasil trata bastante da internacionalização das indústrias, além de trazer compradores de outros países. A edição de 2026 será em agosto. A de fevereiro de 2025 teve visitantes de 46 países. O polo moveleiro de Bento Gonçalves considera também Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza.

Ouça a entrevista na íntegra:

