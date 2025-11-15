O melhor amigo do exportador brasileiro deu um bafo na nuca de Trump 

Desde o início da política comercial de Donald Trump, os economistas brasileiros apontavam que o melhor amigo dos exportadores daqui seria o consumidor norte-americano. Isso porque ele não toleraria um impacto grande no bolso apenas para abraçar o discurso de que "a América será grande de novo", uma alusão ao slogan do presidente dos Estados Unidos: "Make America Great Again".

No geral, a inflação norte-americana não disparou como chegou a se prever, o que até atrapalharia a redução da taxa de juro pelo Federal Reserve (FED, banco central norte-americano). Porém, pegou a mesa do consumidor e aí é um toque para abalar a popularidade de Trump, que ganhou um "bafo na nuca".

Por isso que as reduções de tarifas de agora são de alimentos, como carne e café. Já imaginou o norte-americano cortando estes dois itens da lista de supermercado? Os beneficiados incluem frutas e até tapioca e sementes de coentro e cominho.

Porém, pouco alivia as exportações do Sul, incluindo Rio Grande do Sul. Ainda nenhuma entidade empresarial calculou o reflexo exato, considerando as rubricas da lista, mas os gaúchos vendem mais fumo, máquinas e móveis. E isso, Trump quer que seja fabricado lá, gerando empregos e impostos nos Estados Unidos. O maior amigo do exportador do Sul, na verdade, é o importador. Este ainda não abalou Trump.

Coluna Giane Guerra