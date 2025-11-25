O consumidor do Sul compra ou ao menos sabe o que são produtos da biodiversidade?

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Terminada a COP30, chama a atenção a quantidade de indústrias que divulgaram no evento que usam insumos da biodiversidade brasileira, de alimentos a cosméticos e roupas. O movimento é muito puxado por incentivos públicos, mas também pelo cliente. Ao valorizar empresas que usam uma erva da Amazônia, uma fruta do Pampa ou uma lã de ovelha, o consumidor estimula que preservem e recuperem a fauna e a flora da sua região, do seu Estado e do seu país. Além disso, estimula a economia local e, pela lógica da evolução, escolhe produtos mais saudáveis que a própria natureza entende como importantes para quem vive em determinados locais.