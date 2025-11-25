O consumidor do Sul compra ou ao menos sabe o que são produtos da biodiversidade?

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.
Terminada a COP30, chama a atenção a quantidade de indústrias que divulgaram no evento que usam insumos da biodiversidade brasileira, de alimentos a cosméticos e roupas. O movimento é muito puxado por incentivos públicos, mas também pelo cliente. Ao valorizar empresas que usam uma erva da Amazônia, uma fruta do Pampa ou uma lã de ovelha, o consumidor estimula que preservem e recuperem a fauna e a flora da sua região, do seu Estado e do seu país. Além disso, estimula a economia local e, pela lógica da evolução, escolhe produtos mais saudáveis que a própria natureza entende como importantes para quem vive em determinados locais.
Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) perguntou a consumidores do Sul se e como escolhem produtos que usam espécies da biodiversidade brasileira:
- Sim, sempre procuro comprá-los: 29%
- Quando sei que usam, eu compro: 17%
- Não faço questão de buscá-los: 26%
- Não sei o que são produtos da biodiversidade brasileira: 24%
- Não soube responder: 4%
Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: por que a conta de luz está disparando para o consumidor
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)