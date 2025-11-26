Novo hospital da Região Metropolitana abrirá com blocos cirúrgicos e 21 leitos

Foram quase dois anos de negociação para a BemMedical comprar o hospital. BemMedical / Divulgação

Ficou para março de 2026 a abertura prevista de um hospital em Guaíba, na Região Metropolitana, que era operado pela Unimed quando foi fechado. A estrutura foi comprada pela BemMedical, uma holding gaúcha de investidores formada por profissionais como médicos e advogados.

A primeira etapa de funcionamento terá três salas de blocos cirúrgicos e 21 leitos, sendo 15 de internação clínica e seis de RPA (recuperação pós-anestesia). A estrutura também terá dois consultórios e um centro de diagnóstico por imagem.

Advogado que integra o conselho da BemMedical, Gabriel Salum conta que há negociação com operadoras de saúde para uma atuação conjunta no hospital.

— O hospital será 100% privado, mas terá disponibilidade para contratação para serviços SUS de acordo com o que for alinhado com município e Estado — explicou Salum ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

Foram quase dois anos de negociação para a BemMedical comprar o empreendimento, que está em obra de adaptação. A ideia é, nas próximas fases, ampliar as especialidades oferecidas e atingir seis mil cirurgias por ano. Há a possibilidade de ter uma emergência.

