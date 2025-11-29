"Não vou fechar loja, vou abrir e sou teimoso", diz gaúcho que comprou Tumelero

Germano Grings, criador do grupo GG10, que comprou a rede de lojas Tumelero. GG10 / Divulgação

Uma marca forte e muito presente na memória dos gaúchos, mas que precisa ser recuperada: Tumelero. A rede de lojas de materiais de construção ficou nos últimos anos nas mãos da francesa Saint Gobain, que não alavancou o negócio. Agora, foi comprada pelo grupo gaúcho GG10, do empresário Germano Grings, criador das redes taQi e iPlace, mas que deixou o Grupo Herval após divergir dos sócios. Grings diz que "ama varejo" e que é "teimoso", avisando que, no dia 1º, assumirá a Tumelero com gana de turbinar o negócio. Ele falou ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

Como surgiu a ideia de comprar a Tumelero?

Apesar de ser uma expressão que eu não gosto, a oportunidade faz o ladrão. Quando vimos as lojas fechando e, ao mesmo tempo, eu queria abrir lojas, vi esta oportunidade que talvez tivesse uma vez na vida. Era mais uma empresa gaúcha que estava indo para o saco, mas de uma marca com história de uma empresa familiar e muito querida, mas estava descuidada. Nossa função é trazer de volta para a essência. É um home center maravilhoso, lojas boas e com equipe maravilhosa.

O que terão que fazer?

A primeira coisa é trazer de volta a jardinagem. Voltaremos já agora com ferramentas. A Tumelero era muito boa em Bosch e Makita, grandes marcas. Apesar de ser colorado e gostar de vermelho, a cor da Tumelero sempre foi azul, então vamos trazê-la de volta. A G-Haus (marca das lojas do GG10) tem 20 mil SKUs (tipos de produtos), a Tumelero tem 10 mil. Quando as duas se juntarem, teremos muita novidade.

Serão fechadas lojas?

Não, não vamos fechar nenhuma das 16 lojas da Tumelero. Ao contrário, em janeiro, vamos abrir mais duas. As G-Haus vão virar Tumelero. Também teremos um site novo e moderno. O que a Tumelero usava era de 10 anos atrás.

E a logística?

Temos um projeto de comprar pela manhã no site e entregar à tarde. O que comprar à tarde, entregarei amanhã. Manteremos o centro de distribuição da Avenida Sertório além do grande que temos em Dois Irmãos e que terá outro investimento. Quero ser o rei da logística em Porto Alegre. Construtoras, empresas, pedreiros, quem precisar de material poderá contar conosco.

São quantos funcionários?

São 450 na Tumelero e eu tenho 320 no GG10. Já de cara, levarei 60 para a Tumelero.

Como vê a saída da Saint Gobain, o enxugamento da taQi, o fechamento de lojas da Cassol...

Varejo é para poucos, é detalhe, tem que gostar de gente, amar as pessoas por natureza e fazer que seus funcionários gostem dessas pessoas para o cliente se sentir em casa. Se eu tenho ótima logística, bons produtos, preço competitivo, eu ganho o jogo. É difícil, porque as pessoas não são simples. A primeira funcionária que contratei quando saí da Herval foi a gerente de RH (recursos humanos) porque gente tem que entender de gente.

