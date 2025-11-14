Giane Guerra

Giane Guerra

MPF diz para Rumo suspender imediatamente retirada de trilhos de ferrovias do RS: "É uma canibalização"

Se a concessionária não cumprir, procuradores ajuizarão uma ação contra a empresa

