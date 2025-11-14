MPF adverte sobre ferrovias, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 14.11

Agenda

Ministério Público Federal (MPF) recomendará a Rumo e Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) que parem imediatamente de tirar do Rio Grande do Sul parte das ferrovias. Se não cumprirem, será ajuizada uma ação. A coluna trará mais detalhes ao longo do dia.

IBGE Divulga:

Taxa de desemprego: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (3º trimestre)(dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação, regiões metropolitanas* e municípios das capitais)* 20 regiões metropolitanas que contêm municípios das capitais, inclusive a de Porto Alegre, além da Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina.

Sistema de Contas Regionais: Brasil (2023) (dados para Brasil, grandes regiões e unidades da federação)

FGV divulga a inflação pelo IGP-10 de novembro.

Empresa de tecnologia, a Brasil Tecpar realiza evento sobre perspectivas econômicas, em Porto Alegre.

Pílulas

Dólar subiu 0,10%, para R$ 5,29. Ibovespa caiu 0,30%, aos 157.162 pontos.

