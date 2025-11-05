Montadora chinesa de carros elétricos estreia no RS com loja de R$ 5 milhões

Concessionária da Leapmotor fica na Avenida Padre Cacique, no bairro Menino Deus. Grupo Iesa / Divulgação

Já com GWM e BYD no portfólio, o grupo gaúcho Iesa terá agora loja de outra montadora chinesa de veículos elétricos. Abriu com R$ 5 milhões, em Porto Alegre, uma unidade da Leapmotor, marca da Stellantis, que também detém Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram. A fabricante está estreando no Brasil, onde desembarcou os primeiros carros em agosto. Por enquanto, compartilhará a estrutura das demais, incluindo uma fábrica em Betim (MG).

Antes ocupado por uma da Fiat, a loja nova fica na Avenida Padre Cacique, 842, bairro Menino Deus, em frente ao estádio Beira-Rio. Estão à venda os SUVs (utilitários esportivos) Leapmotor C10 — elétrico ou híbrido — e Leapmotor B10, que só tem elétrico. Os preços vão de R$ 172,9 mil a R$ 199,9 mil.

Agora, a Iesa passa a vender 15 marcas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de R$ 270 milhões, obra da montadora de aviões e R$ 80 milhões para ônibus híbrido

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)