Metalúrgica da Serra tem financiamento aprovado para robotizar fábrica

Unidade da Metalgava em Garibaldi, na serra gaúcha. Empresa conseguiu recursos da Finep para projeto. Metalgava / Divulgação

Metalúrgica de Garibaldi, a Metalgava teve seu projeto aprovado na retomada da Inovacred, linha de inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que ficou suspensa para Sul e Sudeste por quase todo o 2025. Via Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), foram financiados R$ 14,962 milhões para a instalação de uma nova uma planta piloto "4.0", ou seja, com mais tecnologia.

O projeto é para uma "Dark Plant", quando a fábrica é tão automatizada que precisa de poucos, eventuais ou nenhum operador humano. Serão usados sistemas, chamados de ERP (Enterprise Resources Planning) e PCP (Planejamento e Controle da Produção), integrados aos equipamentos e meios de movimentação interna, inclusive com robôs de transporte: "o ser humano terá apenas a supervisão e controle das operações, sendo que a execução em si será praticamente toda robotizada e automatizada em máquinas operatrizes 4.0.", informa o BRDE.

A estrutura será instalada em um prédio que será adaptado. Serão comprados equipamentos e matéria-prima, além de contratada uma equipe específica.

Na liberação recente da Finep, o BRDE ficou com R$ 141 milhões. Os R$ 48 milhões destinados ao Rio Grande do Sul já estão endereçados para projetos. Ainda há recursos em Santa Catarina e no Paraná.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Zaffari no Praia de Belas, novo CEO em hospital e a Natura na Amazônia

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)