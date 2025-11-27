Master, Ibovespa recorde, dólar, Tumelero e mais pílulas da economia 27.11

Agenda
Conselho Monetário Nacional (CMN) realiza sua reunião mensal, com atenção à liquidação do Banco Master.
O novo plano de negócios da Petrobras será votado pelo Conselho de Administração da estatal.
Ministério do Trabalho divulga o Caged, cadastro de empregos formais. Dados de outubro.
FGV divulga o IGP-M e a sondagem do comércio e de serviços de novembro.
Feriado de Ação de Graças fecha o mercado financeiro nos Estados Unidos.
Evento com fornecedores da Tumelero. Rede gaúcha de lojas foi vendida pela francesa Saint Gobain ao grupo GG10, criado pelo empresário Germano Grings.
Pílulas
Dólar caiu 0,35%, para R$ 5,37. Ibovespa recorde subiu 0,41%, aos 155.910 pontos.
