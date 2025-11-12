“Máquina do tempo” de R$ 260 milhões na Amazônia projeta como floresta reagirá no futuro

Coordenador do projeto AmazonFace pela Universidade de Campinas (Unicamp), David Lapola. Giane Guerra / Agencia RBS

A 80 quilômetros de Manaus (AM), seis círculos no meio da floresta são formados por 96 torres de 35 metros de altura. Alguns deles estão injetando gás carbônico (CO2) para entender como as árvores reagem. Em tese, cresceriam mais, mas a crise climática pode mudar isso. O AmazonFace tem R$ 260 milhões dos governos brasileiro e britânico. A estrutura ficou pronta e agora começa o experimento científico. Na COP30, em Belém, o Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, ouviu o coordenador do projeto pela Universidade de Campinas (Unicamp), David Lapola.

Como funciona?

Queremos entender como a Amazônia vai reagir às mudanças climáticas, principalmente quando aumenta o gás carbônico na atmosfera. Estamos simulando uma atmosfera para daqui a 30 ou 40 anos para saber como a floresta vai reagir.

Por isso a experiência é chamada de máquina do futuro?

Exatamente. Entenderemos os impactos na floresta e, inclusive, como as populações da região podem se adaptar a isso.

São seis círculos no meio da floresta são formados por 96 torres de 35 metros de altura. AmazonFace / Divulgação

O que essas grandes estruturas fazem?

Nós vamos aspergir ali um ar com 50% mais de gás carbônico. É imperceptível ao olho humano, mas esperamos resposta imediata da floresta, com aumento da fotossíntese. Mas a resposta que o mundo quer saber — inclusive para as negociações aqui na COP30 — é se esse carbono que entra pelas folhas será armazenado em partes da árvore que são mais estáveis, como os troncos, ou se ele será respirado de volta para a atmosfera rapidamente, o que seria uma resposta ruim, não o que gostaríamos. Queremos que a Amazônia continue nos ajudando.

O gás carbônico faz com que ela cresça mais, não?

Teoricamente, sim. Experimentos em laboratório com plantas juvenis mostraram que o gás carbônico estimula o crescimento. Mas árvore adulta, o ecossistema como um todo maduro, lá em campo, nunca foi testado.

O aquecimento global impacta?

Com certeza, em efeito conjunto do gás carbônico no funcionamento das árvores. Quando você tem uma seca, por exemplo, teoricamente as árvores precisariam de menos água. Porque, quando você aumenta o gás carbônico, elas transpiram menos. Mas tudo isso precisa ser verificado no experimento para saber se é verdade.

