Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Efeito do CO2
Notícia

“Máquina do tempo” de R$ 260 milhões na Amazônia projeta como floresta reagirá no futuro

No experimento científico, dezenas de torres gigantes injetarão gás carbônico em áreas definidas

Direto de Belém (PA)

