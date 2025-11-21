Mais de 20 lojas de móveis e materiais de construção entram em liquidação antes de fechar

Pelo menos 24 lojas da bandeira taQi farão promoções até sábado (22). Israel Monteiro / Grupo Herval / Divulgação

Estão em liquidação as lojas taQi que serão fechadas pelo Grupo Herval, anunciando até 70% de desconto nos produtos. A coluna entrou em contato com as 34 unidades que a Federação dos Empregados no Comércio do Rio Grande do Sul (Fecosul) informou que serão encerradas e 24 confirmaram que estão com ofertas até este sábado (22), último dia de funcionamento. Ficam em Agudo, Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Maria, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul, São Marcos, Torres, Três Coroas e Venâncio Aires. As demais não atenderam o telefone.

A empresa não confirma o número de lojas ou de funcionários, mas garante que realocará os trabalhadores em outras unidades do grupo, que também tem indústria. A mediação na Justiça do Trabalho que ocorreria nesta sexta-feira (21) foi transferida para segunda-feira (24).

A taQi já havia fechado 25 lojas entre 2023 e 2024. Agora, atribuiu a decisão à mudança do consumidor para a compra pela internet. Diz que apostará na venda online e para empresas. A direção-executiva diz não estar no plano, mas boas fontes do varejo informaram a coluna que o presidente do Grupo Herval, Agnelo Seger, quer vender a rede de lojas e a ofereceu já a outras empresas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Zaffari no Praia de Belas, novo CEO em hospital e a Natura na Amazônia

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)