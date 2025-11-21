Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mais de 20 lojas de móveis e materiais de construção entram em liquidação antes de fechar

A empresa informa que realocará os funcionários em outras unidades do grupo, que também tem indústria

