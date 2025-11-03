Mais de 140 vagas para trabalhar na praia

A unidade do Sine Móvel que cadastrará candidatos no dia 14 de novembro em Balneário Pinhal. Sine / Divulgação

O Sine de Balneário Pinhal "juntou" 140 vagas de emprego abertas no Litoral para fazer uma ação em busca de candidatos. O veículo da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) para cadastro dos interessados circulará pela cidade no dia 14 de novembro, a partir das 9h.

Há empregos em supermercados e farmácias, como redes Asun, Samy e Tribarato. O salário gira em torno de R$ 1,8 mil, mais benefícios. Buscam-se, inclusive, pessoas com mais de 50 anos, jovem aprendiz, pessoas com deficiência (PCDs) e LGBT+.

