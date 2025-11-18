Maior indenização da história: como ficam correntistas e investidores do Banco Master

Banco Master é alvo de operação nesta terça-feira (18), com prisão do CEO Daniel Vorcaro. Banco Master / Divulgação

Ao que tudo indica, a liquidação extrajudicial do Banco Master gerará a maior indenização da história pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), superando o Bamerindus, que faliu na década de 1990. São mais de R$ 34 bilhões de depósitos elegíveis a este recurso depositado pelos bancos para evitar calote grande demais a investimentos e risco sistêmico. O Master vendia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) — investimento muito básico — e letras de crédito, que estão garantidos pelo FGC em até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Com mais de R$ 121 bilhões, o fundo tem recursos, mas acaba descapitalizado e quem o banca são outras instituições financeiras com recursos de seus clientes.

E agora?

O Master tem que enviar a lista de clientes ao Banco Central, que consolidará as informações, o que tende a levar algumas semanas. Se necessário, os clientes poderão complementá-las. O FGC avisará que tem as informações e os credores terão que se manifestar pelo aplicativo ou pelo site. No cadastro, já verão quanto têm a receber e assinarão um termo para o pagamento, que, a partir deste momento, será depositado em até 48 horas.

Quem tiver mais de R$ 250 mil a receber terá que solicitar no processo de liquidação que corre no Banco Central. Investidores de aplicações que não são asseguradas pelo FGC também entram nesta fila.

Exposição

Instituições como XP, BTG Pactual e Nubank têm clientes com aplicações financeiras do Master. Ainda não se sabe se o socorro do FGC garantirá também ativos emitidos pela Will Financeira, que era do banco.

