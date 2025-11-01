Maior construtora do país lança condomínio de R$ 50 milhões no RS e projeta vender até 30% mais com programa federal

Enquanto comemora os programas habitacionais do governo federal e do governo gaúcho, a MRV, maior construtora do país, prepara o seu 5° lançamento de condomínio no Rio Grande do Sul em 2025. O Porto Alcântara será construído com R$ 50 milhões no bairro Jardim Planalto, em Porto Alegre, e terá 440 apartamentos divididos em duas torres. A ideia é vender R$ 132 milhões. Serão gerados 100 empregos na obra.
Com acesso pelo Minha Casa, Minha Vida, o preço da unidade vai de R$ 254 mil a R$ 315 mil, a partir de 39 metros quadrados e com dois quartos. Há opções com e sem vaga de garagem, sacada com churrasqueira e "jardino" — apartamentos do térreo com um pequeno jardim.
— O objetivo é abraçar clientes de diferentes faixas de renda dentro do mesmo empreendimento — explica o diretor Comercial e de Crédito, Ítalo Pita.
O condomínio terá ainda salão de festas, pracinha para crianças e outros espaços de uso comum.
O diretor Pita também atualiza a venda de outros projetos da construtora já noticiados pela coluna:
- Porto Essenza (70% das unidades já vendidas)
- Porto Guarani (30%)
- Porto dos Sabiás (50%)
Cenário turbinado
Ainda em relação às novas regras de financiamento anunciadas pelo presidente Lula recentemente, o diretor da MRV vê potencial de aumentarem de 20% a 30% as vendas no Rio Grande do Sul. Relembre o programa: Novas regras permitirão financiar mais 594 imóveis em Porto Alegre, que somam R$ 1 bi
*Com Diogo Duarte
