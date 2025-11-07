Lucro da Petrobras, dólar Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 07.11

Agenda
Mercado financeiro repercute balanço da Petrobras. A estatal anunciou o pagamento de dividendos intercalares de R$ 12,16 bilhões, equivalentes a R$ 0,9432 por ação ordinária e preferencial, após divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2025.
FGV divulga a inflação pelo IGP-DI de outubro.
Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga indicadores industriais de setembro.
Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello participa de evento na bolsa de valores de São Paulo, a B3.
Pílulas
Dólar caiu 0,24%, para R$ 5,34. Ibovespa subiu 0,03%, aos 153.339 pontos.
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna