Lucro da Petrobras, dólar Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 07.11

Agenda

Mercado financeiro repercute balanço da Petrobras. A estatal anunciou o pagamento de dividendos intercalares de R$ 12,16 bilhões, equivalentes a R$ 0,9432 por ação ordinária e preferencial, após divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2025.

FGV divulga a inflação pelo IGP-DI de outubro.

Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga indicadores industriais de setembro.

Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello participa de evento na bolsa de valores de São Paulo, a B3.

Pílulas

Dólar caiu 0,24%, para R$ 5,34. Ibovespa subiu 0,03%, aos 153.339 pontos.

