Lojas são realocadas para europeia H&M se instalar em shopping de Porto Alegre

Começa a ser preparado o espaço para instalação da gigante sueca de moda H&M no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Será no primeiro andar do empreendimento, na frente da praça de alimentação e quase ao lado do Magazine Luiza. Irá até o ponto onde ficava o antigo Riversides. Lojas menores — como a Masson, outra ótica e uma de malas — estão sendo realocadas para espaços deixados por marcas de roupas. Ocupará ainda uma área onde estavam sendo realizados eventos e onde chegou a se cogitar abrir um mercado de Bento Gonçalves. No primeiro andar, ficam também as "concorrentes" Renner, Riachuelo, Pompeia e C&A.

Como a coluna já tinha noticiado, no Praia de Belas Shopping, a H&M ficará no segundo andar, ocupando o espaço onde havia uma livraria Saraiva e parte de onde ficavam a Tok&Stok e a Ashua (da Renner). A expectativa é de que a loja supere 2 mil metros quadrados.

Estreando no Brasil, a H&M foi fundada em 1947 e tem 4,4 mil lojas em 79 países. As do Rio Grande do Sul serão abertas em 2026. A unidade de São Paulo abriu em agosto e tenta praticar preços semelhantes a C&A e Renner. Há roupas e acessórios para homens, mulheres e crianças.

