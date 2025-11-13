Lojas do RS esperam que 13º salário turbine vendas na Black Friday

Neste ano, o dia de pagamento do 13° salário cai no mesmo dia da Black Friday. Duda Fortes / Agencia RBS

Apesar da desaceleração das vendas ao longo do ano, o que empolga o comércio gaúcho para as vendas da Black Friday é que o prazo para as empresas pagarem o 13º salário dos funcionários termina na data da liquidação: 28 de novembro. O presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer, acredita que o dinheiro será usado para contas atrasadas, abrindo espaço para novas compras.

— Há consumo reprimido. As pessoas querem promoções reais, com descontos atrativos — diz, apostando na venda de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis, que têm valor alto.

Em uma sondagem, Noer identificou que grandes redes elevaram estoque de 5% a 7% acima do mesmo período do ano passado. Também confirma o que a coluna vem dizendo: lojas têm vendido na Black Friday quase o mesmo ou até mais do que no Natal.

Por fim, FAGV projeta 5% de crescimento na venda do varejo gaúcho na liquidação deste ano sobre a de 2024. Isso levaria a um faturamento de R$ 6,58 bilhões.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: falência de ervateira, novo comando da CDL e farmácias versus supermercados

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)