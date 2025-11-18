Liquidação do Banco Master, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 18.11

Agenda

Banco Master tem liquidação decretada pelo Banco Central e o CEO Daniel Vorcaro é preso. Saiba mais: Demorou a devassa no Banco Master, que cresceu no risco

IBGE divulga Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil.

FGV divulga a prévia do IGP-M, inflação usada em contratos, como aluguel.

Sindilojas Porto Alegre realiza Café com Lojistas com palestra de Beta Alvarez sobre “Gestão de Equipes para Vendas no Varejo”.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realiza o Fórum de Comércio Exterior - Desafios e Oportunidades, com transmissão pelo YouTube.

Pílulas

Dólar subiu 0,66%, para R$ 5,33. Ibovespa caiu 0,47%, aos 156.993 pontos.

