Linha de crédito federal à inovação volta a aceitar projetos do Sul

O Sul e Sudeste voltaram ao escopo do Inovacred, linha de inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Ao longo de 2025, o recurso ficou disponível apenas para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que levou a coluna a questionar várias vezes o órgão.

De R$ 1 bilhão no total, R$ 700 milhões serão para Sul e Sudeste. Os contratos serão fechados até a virada do ano. A taxa é TR mais juro de 6,068% ao ano, com 96 meses de prazo para pagamento com 24 de carência para iniciá-lo.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, disse à coluna que o banco recebeu R$ 140 milhões, já direcionados. Haveria demanda para R$ 400 milhões, conta o executivo. Já o presidente do Badesul, Cláudio Gastal, conta ter R$ 47 milhões para projetos. O banco de desenvolvimento, aliás, está em busca de outros R$ 200 milhões em fontes internacionais com custo baixo. Por fim, BRDE ficou com R$ 140 milhões da Finep para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas tem R$ 800 milhões de demanda represada.

