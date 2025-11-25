Leilões de ferrovias, vetos elétricos, dólar, Ibovespa e pílulas da economia 25.11

Agenda

Ministro dos Transportes lança Política Nacional de Concessões Ferroviárias e carteira de projetos para 2026: Ferrovias do Sul entrarão no plano de concessão federal em 2026

Vetos do governo federal à medida provisória 1304, da reforma do setor elétrico.

A Fipe e o ZAP divulgam Índice FipeZAP de Venda e Locação Comercial para o mês de outubro. Em Porto Alegre, o preço de venda subiu 0,01% sobre setembro. De aluguel, aumentou 0,24%.

Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo participa às 10h de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Focus 2025

IPCA +4,45%

PIB +2,16%

Dólar R$ 5,40

Taxa de juro Selic 15% ao ano

IGP-M -0,41%

Preços administrados +5,13%

Pílulas

Dólar caiu 0,11%, para R$ 5,39. Ibovespa subiu 0,33%, aos 155.278 pontos.

