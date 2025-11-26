Leilão de ferrovias do Sul está previsto para o final de 2026

Ferrovias paradas há mais de um ano causam prejuízo milionário ao Rio Grande do Sul. Jean Pimentel / Agencia RBS

A Malha Sul entrou mesmo no Plano Nacional de Desenvolvimento Ferroviário, como a coluna antecipou ainda na semana passada. O Ministério dos Transportes anunciou uma carteira de leilões para 2026 com 13 licitações de concessões rodoviárias e oito de ferrovias, com uma previsão de R$ 288 bilhões de investimentos — R$ 148 bilhões em estradas e R$ 140 milhões em trilhos.

Ficou para dezembro a disputa dos três blocos da Malha Sul: o Corredor Paraná-Santa Catarina, Corredor Rio Grande e Corredor Mercosul. O edital está previsto para ser publicado em setembro. A concessão é prevista para 35 anos.

Corredor Rio Grande: 880 quilômetros, com custo de obra de R$ 2,8 bilhões e de R$ 10 bilhões para operação.

Corredor Mercosul: 1.847 quilômetros, com custo de obra de R$ 4,8 bilhões e de R$ 21 bilhões para operação.

Corredor Paraná-Santa Catarina: 1.502 quilômetros, com custo de obra de R$ 4,7 bilhões e de R$ 80 bilhões para operação.

O fatiamento da forma como se especula gera receio de que apenas uma parte das ferrovias gaúchas vá gerar interesse de empresas. Ao mesmo tempo, não se quer a renovação da concessão com a Rumo, pois a empresa não investiu nas estruturas ao longo dos anos, não consertou após a enchente e está retirando os trilhos do Rio Grande do Sul e enviando a Santa Catarina.

Ainda sobre a carteira de concessões, ficou para agosto o leilão da Rota Portuária do Sul no Rio Grande do Sul, projeto de concessão rodoviária focado nas rodovias BR-116 e BR-392.

Ferrovias

O Plano Nacional de Desenvolvimento Ferroviário é o mais robusto deste tipo já elaborado no Brasil. O governo federal diz que o objetivo central é destravar a expansão da malha, somando recursos públicos e privados. Com previsão de R$ 140 bilhões diretos na infraestrutura de trilhos, os projetos podem somar R$ 600 bilhões considerando os demais investimentos necessários para o pleno funcionamento do modal.

Mecanismos de contratação e funding: O fortalecimento do setor passa por uma estratégia abrangente, que inclui investimentos públicos e privados. As soluções logísticas para transporte de carga e passageiros ocorrerão por meio de concessões, chamamentos públicos e autorizações. Os contratos podem prever aplicação de recursos provenientes de investimentos cruzados e auxílio para investimentos, com cobertura de gap de viabilidade dos projetos.

Debêntures de infraestrutura: A modelagem contratual pode permitir emissão de debêntures incentivadas e de infraestrutura, conforme regulamentação no Decreto nº 11.964/2024

Investimentos governamentais: O novo modelo de transferência de recursos visa alavancar a rentabilidade dos projetos ferroviários. Os aportes só podem ser aplicados em ferrovias com bens reversíveis ao patrimônio público.

Incentivos fiscais: Incluem isenção de ICMS (Convênio ICMS nº 120/2023) e o regime tributário Reporto, para incentivo à implantação de ferrovias. Os recursos governamentais serão movimentados por contas vinculadas sob fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e governança conjunta.

Leilões (Concessões): O critério de julgamento será a maior oferta, selecionando a proposta que exigir menor transferência de recursos governamentais. A estruturação jurídica da concessionária exige uma sociedade de propósito específico (SPE) sob a forma de sociedade por ações.

Resolução de controvérsias e aspectos tarifários: Os contratos preveem uso de arbitragem para resolução de controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis e o dispute board (comitê de resolução de conflitos) como mecanismo de gestão contratual e mitigação de riscos. As tarifas de transporte por unidade de carga serão livremente negociadas conforme interesse comercial, limitadas pelo price cap. Está prevista revisão da tabela tarifária, com reajuste quinquenal pelo regulador.

Operações acessórias e compartilhamento de malha: A concessionária poderá desenvolver operações acessórias com preços negociados com o usuário, garantindo tratamento isonômico e não discriminatório. Os modelos de concessão podem incentivar receitas acessórias, incluindo exploração imobiliária de terrenos para aumentar a atratividade dos projetos ferroviários. "Potencial imenso de receitas a serem aplicadas em benefício da infraestrutura brasileira", define o plano.

O modelo regulatório define:

Direito de passagem : uso da via permanente e sistema de licenciamento da cedente

: uso da via permanente e sistema de licenciamento da cedente Tráfego mútuo: uso de via permanente, sistema de licenciamento e recursos operacionais (ex.: locomotivas)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: enxugamento da taQi, estúdios de R$ 150 milhões e Zara e Sephora de volta ao Barra

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)