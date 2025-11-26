Lei sancionada por Lula aplica descontos, mas não reajusta tabela do Imposto de Renda

Defasagem da tabela do IR provocada pela inflação aumenta a mordida do Leão. Joédson Alves / Agência Brasil

A tabela do Imposto de Renda não está sendo atualizada para 2026. O mecanismo que o governo federal está usando para isentar quem ganha até R$ 5 mil por mês e reduzir o imposto a quem recebe até R$ 7.350 é o de descontos. Isso significa que há um abatimento pontual na base de cálculo do tributo, atingindo uma parcela específica de pessoas.

Quando a tabela é atualizada, todos são beneficiados de forma proporcional, pois diminui a alíquota aplicada a cada faixa da renda. Esta seria a forma mais justa para compensar a defasagem da tabela provocada pela inflação, o que aumenta a mordida do Leão. Sem a atualização, o poder de compra diminui e as pessoas pagam mais imposto ao "subirem de faixa", ainda que não tenham ganho real no salário.

Então, enfatizando: não haverá reajuste na tabela geral de Imposto de Renda para a Pessoa Física. Será como se houvesse duas tabelas. Uma para quem ganha até R$ 7.350 e outra para quem recebe acima disso.

Ainda que o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) entenda que o projeto sancionado pelo presidente Lula seja um marco na busca por justiça tributária, ainda defende a atualização geral da tabela do IR. Atualmente, ela isenta rendimentos até R$ 2.259,20 mensais (R$ 27.110,40 anuais), com alíquotas de 7,5% a 27,5% nas faixas subsequentes. Desde 2015, não tem correção anual pela inflação, incorporando 4,5 milhões de novos contribuintes entre 2015 e 2023, segundo a Receita Federal. O cálculo do IBPT é de que o custo fiscal seria similar, de cerca de R$ 25 bilhões. Por fim, lembra que uma correção anual garantiria continuidade do acompanhamento da inflação.

