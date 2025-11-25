Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Energia
Lei que reforma setor elétrico é sancionada com vetos a pontos controversos

Entre os 10 itens barrados, está o repasse à conta de luz do ressarcimento de usinas renováveis e a mudança no cálculo do preço do petróleo

