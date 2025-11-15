Hotel de Gramado que faliu está aberto a propostas de compra

Hotel Modevie fica na Rua Coberta, no centro de Gramado. Hotel Modevie / Divulgação

A MRS Administração Judicial está recebendo propostas de compra do hotel Modevie, que foi lacrado após ter a falência decretada. O empreendimento no centro de Gramado, na serra gaúcha.

Foram feitas três tentativas de leilões, mas não houve interessados. O valor inicial de avaliação de R$ 132 milhões foi reduzido a R$ 60 milhões na Justiça, que ainda está definindo a nova modalidade de venda. Inclui os prédios, os móveis e a marca, no modelo que se chama de "porta fechada".

Há uma proposta de R$ 11,5 milhões para pagamento à vista, conta o administrador judicial Nestor Samrsla.

— Importante ressaltar que o comprador não assume a responsabilidade pelas dívidas, que ficam com a massa falida. A aquisição é livre de qualquer ônus, seja trabalhista, empresarial ou tributário. O dinheiro da venda vai para pagar os credores — detalha.

O Modevie fica a 150 metros da tradicional Rua Coberta, na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Augusto Zatti. O terreno tem 562 metros quadrados, com área construída de mil metros quadrados. A dívida do grupo empresarial está em R$ 63 milhões. O motivo apontado para a crise financeira foi, principalmente, a pandemia. A situação, porém, vem de mais tempo. Em 2010, fez-se um grande investimento com tomada de crédito para reformar um hotel familiar que havia no local e transformá-lo em alto padrão.

