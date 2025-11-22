Grupo de SP que comprou Paquetá e Gaston abre 180 empregos nas lojas

Oscar assumiu 59 lojas quando comprou por R$ 90 milhões em 2023 o braço de varejo do Grupo Paquetá. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Grupo de São Paulo que comprou as lojas Paquetá e Gaston, a Oscar Calçados está com 180 empregos abertos no Rio Grande do Sul. Com a proximidade da Black Friday e do Natal, as vagas são para as áreas de vendas e para atendente de loja.

O salário é de R$ 1,9 mil, mas algumas funções tem a comissão por vendas. As inscrições são pelo site, mas também é possível o currículo até uma das lojas.

Atualmente, o Grupo Oscar tem 58 lojas no Rio Grande do Sul. Elas ficam nas cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, São Leopoldo, Santa Maria, Rio Grande, Sapucaia do Sul e Viamão.

A empresa enfatiza que também busca trabalhadores com mais de 50 anos. Acrescenta ainda que, em 2024, 40% dos trabalhadores temporários foram efetivados ou chamados depois para vagas efetivas.

Relembre

A Oscar assumiu 59 lojas quando comprou por R$ 90 milhões em 2023 o braço de varejo do Grupo Paquetá, que estava em recuperação judicial na ocasião. Antes disso, várias unidades tinham sido fechadas. Depois da venda e de um ajuste inicial, a nova dona abriu novas e passou a reformar antigas.

