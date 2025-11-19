Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Gravataí
Notícia

GM suspende novamente contrato de trabalhadores na fábrica do RS

A medida da montadora atingirá 650 funcionários

