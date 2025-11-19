GM suspende novamente contrato de trabalhadores na fábrica do RS

Ao sindicato, a GM informou que 650 serão atingidos. General Motors / Divulgação / Divulgação

A General Motors (GM) suspenderá novamente o contrato de trabalho de trabalhadores de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Em comunicado ao sindicato dos metalúrgicos, confirmado pelo presidente Valcir Ascari, a montadora informa que serão atingidos 650 funcionários. Seus contratos serão suspensos por dois a cinco meses, período que pode ser prorrogado por mais cinco meses. A medida começa em 22 de dezembro.

Além da redução da produção com a dispensa temporária dos funcionários, haverá parada técnica no período do Natal e do Ano Novo. Também serão concedidas férias coletivas entre cinco e 16 de janeiro.

Segundo Ascari, cinco mil pessoas trabalham no complexo de Gravataí. São funcionários da montadora e das sistemistas, que são os fornecedores.

