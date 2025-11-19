GM suspende novamente contrato de trabalhadores na fábrica do RS

A General Motors (GM) suspenderá novamente o contrato de trabalho de trabalhadores de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Em comunicado ao sindicato dos metalúrgicos, confirmado pelo presidente Valcir Ascari, a montadora informa que serão atingidos 650 funcionários. Seus contratos serão suspensos por dois a cinco meses, período que pode ser prorrogado por mais cinco meses. A medida começa em 22 de dezembro.
Além da redução da produção com a dispensa temporária dos funcionários, haverá parada técnica no período do Natal e do Ano Novo. Também serão concedidas férias coletivas entre cinco e 16 de janeiro.
Segundo Ascari, cinco mil pessoas trabalham no complexo de Gravataí. São funcionários da montadora e das sistemistas, que são os fornecedores.
Ao longo dos últimos anos, a GM tem feito diversas paradas na fábrica gaúcha. Foram motivadas por pandemia e por queda nas vendas do Onix e do Onix Plus. Suas novas versões foram lançadas ao mercado na metade do ano, com a ideia de recuperar vendas, após um investimento de R$ 1,2 bilhão. A expectativa é de que um SUV (utilitário esportivo) híbrido seja lançado em 2026.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)