Gaúchos querem comprar comida na Black Friday (alô, supermercados)

Alimentos e bebidas lideram na pesquisa de intenção de compra dos gaúchos para a Black Friday feita pela Tecban.

Surpreendentemente, alimentos e bebidas lideram na intenção de compras dos gaúchos para a Black Friday, liquidação que será realizada nesta sexta-feira (28). Fica a dica, supermercados! O dado apareceu na pesquisa da Tecban, rede de autoatendimento bancário conhecida por operar o Banco24Horas. A pesquisa foi bem simples, com apenas duas perguntas.