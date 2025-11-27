Gaúchos querem comprar comida na Black Friday (alô, supermercados)

Surpreendentemente, alimentos e bebidas lideram na intenção de compras dos gaúchos para a Black Friday, liquidação que será realizada nesta sexta-feira (28). Fica a dica, supermercados! O dado apareceu na pesquisa da Tecban, rede de autoatendimento bancário conhecida por operar o Banco24Horas. A pesquisa foi bem simples, com apenas duas perguntas.
O que pretende comprar?
- Alimentos e Bebidas: 31,21%
- Artigos para casa: 16,60%
- Eletrodomésticos: 14,20%
- Esportes e fitness: 11,89%
- Eletrônicos: 9,99%
- Higiene e Beleza: 6,85%
- Moda e vestuário: 6,52%
- Viagens: 2,73%
Quanto pretende gastar?
- Entre R$ 201 e R$ 500: 22,51%
- Acima de R$ 1 mil: 19,06%
- Até R$ 50: 16,43%
- Entre R$ 501 e R$ 1 mil: 16,27%
- Entre R$ 101 e R$ 20: 13,15%
- Entre R$ 51 e R$ 100: 12,57%
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)