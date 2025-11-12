Gaúcha que faz brownie ganha prêmio da 2ª maior rede de supermercados do Brasil

Micaela Diaz na cerimônia de premiação, em São Paulo. Prêmio Academia Assaí 2025 / Divulgação

Apesar de não ter loja no Rio Grande do Sul, o Assaí Atacadista — segunda maior rede de supermercados do país (faturou R$ 80 bilhões em 2024) — destacou uma gaúcha em uma premiação que faz para pequenos e médios empreendedores. Micaela Gonçalves Diaz, de 29 anos, é dona da Brownie da Mica! e concorria com 699 pessoas na categoria Vendas por Encomenda. Venceu e ganhou R$ 15 mil na oitava edição do Prêmio Academia Assaí, que distribuiu R$ 1,3 milhão.

De Porto Alegre, Micaela incialmente ganhou cursos de capacitação e gestão em São Paulo. Depois, foi avaliada por visão de negócio, oratória e sobre como investiria o dinheiro. A empreendedora apresentou o projeto de criar uma "linha zero" de brownies, com versões sem açúcar, sem lactose, proteicas e veganas.

— Quando subi no palco, o pessoal gritava “O 'bá!' venceu!” — lembra.

Ela começou a produzir doces em casa em 2016, quando estudava para o vestibular e o pai estava desempregado. Aprendeu a fazer brownie com confeiteiras que eram mães de suas amigas. Vendeu a colegas e a cantinas.

— Estava no meio de vestibulandos tensos e pensei: por que não levar um pouco de leveza e doçura? — conta.

Quase fechou na pandemia, quando passou de 45 para apenas cinco pontos de venda. A virada foi entrar nos aplicativos de telentrega, o que faz até hoje com uma "dark kitchen" (cozinhas fantasmas, sem espaço para receber clientes). Os brownies estão hoje em 100 pontos de venda, além da comercialização feita por WhatsApp, Instagram e iFood. Até as "bordinhas" são reaproveitadas, vendidas como farofa para pizzarias e confeitarias.

