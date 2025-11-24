Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Conta tem que fechar
Notícia

Fraude do INSS: quanto saiu do cofre público para ressarcir e quanto se apreendeu de criminosos

RS já teve 107 mil aposentados e pensionistas pagos, com um valor que soma R$ 102 milhões 

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS