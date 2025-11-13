Fim do shutdown, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 13.11

Agenda

O presidente Donald Trump assinou o projeto de lei que encerra o shutdown mais longo da história dos Estados Unidos, após 43 dias de paralisação. A medida, aprovada horas antes pela Câmara dos Representantes por 222 votos a 209, libera recursos para manter o governo funcionando até 30 de janeiro.

Nova reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

IBGE divulga:

Pesquisa Mensal de Comércio (setembro) - (dados para Brasil e unidades da federação

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (outubro) e Prognóstico da Safra 2026 (1º prognóstico) - (dados para Brasil, grandes regiões e unidades da federação*)

Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (2023) - (dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação e municípios)

Série Relatórios Metodológicos: Projeções das Populações do Brasil e Unidades da Federação: Estimativas e Projeções: Revisão 2024

Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga a produção e as vendas de veículos de outubro.

Banco Central divulga a Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito de setembro.

Dólar subiu 0,37%, para R$ 5,29. Ibovespa caiu 0,07%, aos 157.633 pontos.

