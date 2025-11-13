Ficou para dezembro início da obra da fábrica de aviões no terreno da Ford

O CEO da Aeromot, Guilherme Cunha, garante que as obras começarão ainda em 2025. Aerociti / Divulgação

Ficou para a primeira quinzena de dezembro o início das obras do AeroCITI, complexo com fábrica de aviões que a Aeromot construirá no antigo terreno da Ford, em Guaíba. A pedra fundamental foi lançada em outubro, quando se projetou começar a construção no início de novembro. Isso não ocorreu e a coluna foi questionada. Mas o CEO Guilherme Cunha garante que será ainda em 2025.

— Estamos apenas fechando procedimentos ambientais para iniciar a limpeza da área e o canteiro de obras — complementou.

Por que leitores cobram e a coluna acompanha de perto estes prazos? Porque muitos investimentos já foram anunciados para o local, sem sair do papel. Costuma-se até dizer que há um sapo enterrado. Cunha já disse à coluna que vai desenterrá-lo.

O investimento da Aeromot é estimado em R$ 3 bilhões, com geração de 1,5 mil empregos diretos e indiretos. No local, serão fabricados aviões DA-62 da Diamond e helicópteros da Leonardo. O AeroCITI prevê, além da fábrica, centros de pesquisa e de manutenção; e uma pista de aviões que talvez venha até a ser uma alternativa ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

