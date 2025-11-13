Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Região Metropolitana
Notícia

Ficou para dezembro início da obra da fábrica de aviões no terreno da Ford

Investimento será de R$ 3 bilhões no complexo, com geração de 1,5 mil empregos

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS