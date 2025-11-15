Fica pronta pousada inspirada no "sonho americano" construída no RS por casal que mora em Ohio

Ficou pronta a pousada American Dreams (Sonhos Americanos), construída no estereótipo dos Estados Unidos e noticiada pela coluna ainda em março de 2024. São quatro cabanas (Flórida, Texas, Nova York e Tennessee) em uma propriedade em Três Coroas, no Vale do Paranhana.

O investimento subiu de R$ 1,7 milhão para R$ 2,3 milhões, com área para trilhas, açude e placas solares. Os quartos têm banheiras de hidromassagem. Há piscina e fogueira ao ar livre.

A ideia é abrir para reservas no primeiro trimestre de 2026. O preço não foi definido, mas a diária deve ficar entre R$ 850 e R$ 1 mil. Itens de decoração estão sendo enviados dos Estados Unidos para que os hóspedes "se sintam fora do Brasil", explica Matheus Andrioli, dono do projeto.

A conclusão estava prevista para final de 2024, mas a má condição das estradas na enchente atrasou a obra. Está no plano fazer mais duas cabanas: uma inspirada no Arizona e outra na Disney, esta última voltada a famílias.

— Toquei toda obra daqui (dos Estados Unidos). Nunca fui lá (em Três Coroas). Comprei e construí tudo por telefone — conta Andrioli, que mora há sete anos em Columbus, Ohio, com a esposa Gessica, que deu a ideia da pousada.

O casal planeja voltar ao Brasil nos próximos meses para administrar o negócio. A dúvida é se Trump e seu tarifaço afetarão o interesse da clientela.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de R$ 270 milhões, obra da montadora de aviões e R$ 80 milhões para ônibus híbrido

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)