Ferrovias em debate, ata do Fed, dólar, Ibovespa e pílulas da economia 19.11

Agenda

Ata do Fed, documento do Federal Reserve (banco central norte-americano) dando sinais das projeções para a economia dos Estados Unidos e para o rumo da taxa de juro. É a grande expectativa da semana no mercado financeiro.

Malha ferroviária do Rio Grande do Sul será tema da reunião da diretoria da Federasul, avisa o vice-presidente da entidade, Rafael Goelzer.

IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características adicionais do mercado de trabalho (2024)(dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação, regiões metropolitanas e municípios de capitais).

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga a projeção de vendas para a Black Friday de 2025 no Brasil.

Pílulas

Dólar caiu 0,26%, para R$ 5,31. Ibovespa caiu 0,30%, aos 156.522 pontos.

