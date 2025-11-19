Ferrovias em debate, ata do Fed, dólar, Ibovespa e pílulas da economia 19.11

Agenda
Ata do Fed, documento do Federal Reserve (banco central norte-americano) dando sinais das projeções para a economia dos Estados Unidos e para o rumo da taxa de juro. É a grande expectativa da semana no mercado financeiro.
Malha ferroviária do Rio Grande do Sul será tema da reunião da diretoria da Federasul, avisa o vice-presidente da entidade, Rafael Goelzer.
IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características adicionais do mercado de trabalho (2024)(dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação, regiões metropolitanas e municípios de capitais).
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga a projeção de vendas para a Black Friday de 2025 no Brasil.
Pílulas
Dólar caiu 0,26%, para R$ 5,31. Ibovespa caiu 0,30%, aos 156.522 pontos.
