Farmacêuticos apoiam supermercados contra venda ampla de alimentos em farmácias

A nova posição da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) no debate da venda de medicamentos nas lojas e de comida em farmácias tem o apoio do Conselho Regional de Farmácia (CRF/RS), pela qual cada um se restrinja aos seus produtos de essência da atividade econômica. A vice-presidente do órgão, Maria Rozário Bica, disse que a entidade também é contra a venda de alimentos em geral em farmácias, com exceção daqueles que visam "promover saúde", como itens dietéticos.

— Não é o caso de batata frita. O conselho já pediu inclusive atuação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) — disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

A vice-presidente também concordou com o risco de contaminação cruzada no descarte de resíduos, um dos argumentos do presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Junior. O supermercadista reforçou na Gaúcha uma reivindicação econômica que já havia colocado à coluna, de que há concorrência desleal por farmácias poderem funcionar 24 horas, enquanto os supermercados obedecem leis municipais, que muitas vezes restringem horários à noite, em feriados e finais de semana.

Chamo a atenção que a representante do CRF mostrou contrariedade inclusive à atual proposta de permitir a instalação de farmácias dentro da área de vendas do supermercado, permitindo pagamento no caixa e exigindo farmacêutico. Atualmente, a lei permite farmácias somente após os caixas. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) apresentou esta versão após não avançar a anterior, que autorizaria a venda de remédio sem receita exposto em prateleiras de supermercados. A nova, inclusive, não enfrenta resistência da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

Perceba que a discussão gaúcha difere da nacional, em busca de regras mais restritivas.

