Executivo deixa Moinhos de Vento para comandar Hospital São Lucas: "Motivado para liderar a transformação"

Tem executivo da saúde mudando de casa em Porto Alegre. Evandro Luis Moraes deixou o cargo de superintendente administrativo do Hospital Moinhos de Vento (HMV) após 11 anos. O seu novo endereço profissional é o Hospital São Lucas (HSL), da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Moraes assumirá como CEO e diretor-geral a partir da segunda quinzena de novembro na instituição, que completou 49 anos. Ou seja, a mudança de gestão faz parte da estratégia para os 50 anos, diz o comunicado interno assinado pelo reitor Irmão Manuir Mentges.

— A PUCRS busca o reposicionamento do HSL, dentro dos padrões da "melhor universidade privada do Brasil" e vou liderar essa transformação. Depois de 11 anos como superintendente do HMV, estou indo em busca dos meus sonhos e deste desafio. Estou muito feliz e extremamente motivado — disse Moraes à coluna.

Currículo

Profissional com 37 anos de experiência na gestão estratégica de grandes organizações, é administrador, possui educação executiva pela Harvard Business School em Saúde baseada em valor, MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Inteligência em Negócios, MBA executivo internacional pela University of California em Gerenciamento de Negócios e MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Supply Chain Management. É professor convidado do MBA em Gestão na Saúde da PUCRS, do pós-graduação em Saúde da Faculdade Unimed, do MBA em Saúde da Faculdade Moinhos de Vento, e do pós-graduação da Fundação Dom Cabral/FDC. Desde 2022, Evandro está na lista das 100 pessoas mais influentes em saúde no Brasil em levantamento do Grupo Midia.

