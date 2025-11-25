"Estão arrancando trilhos bons. Caco ninguém quer", diz procurador do MPF sobre desmanche de ferrovias no RS

Há mais de duas décadas acompanhando o sucateamento das ferrovias do Rio Grande do Sul, o procurador Osmar Veronese, do Ministério Público Federal (MPF), monitora a finaleira do contrato de concessão e a entrada da Malha Sul no programa novos leilões do governo federal. Confira entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

O que acha do envio de trilhos pela Rumo do Rio Grande do Sul a Santa Catarina?

Não parece inoportuno no apagar das luzes do contrato. Lá em 2009, em Porto Alegre, chamamos todos os setores dizendo que o contrato não daria em nada, que era problemático. A fiscalização e a implementação dele têm sido uma tragédia. Em 24 de fevereiro de 2027, completa 30 anos de concessão e aí teremos um desafio como poder público e sociedade. Se não tiver participação de dinheiro público, não teremos interessados e será um velório da Malha Sul.

Rumo e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) responderam o ofício do MPF? Ainda cogita ajuizar uma ação contra o desmanche das ferrovias?

Os 10 dias terminam na quinta-feira (27). Se não atenderem, pediremos judicialmente a paralisação imediata disso. Tem uma simbologia autorizar a depredação e mexer nas estruturas que talvez possamos aproveitar no futuro. É estranho, não é adequado ficar arrancando pedaços bons, que até poderiam ser usados em outros trechos da nossa malha, tão arruinada. Caco ninguém quer arrancar, né? Trilhos danificados ou que não servem mais ficam lá.

Procurador Osmar Veronese, do Ministério Público Federal (MPF). Arquivo pessoal / Divulgação

A indenização a ser paga pela Rumo é uma das apostas para atrair outras empresas a assumirem as ferrovias dentro de uma nova concessão. Calculam de quanto seria?

A tentativa de acordo sendo fechada no TCU (Tribunal de Contas da União) estabelece um parâmetro replicado em outros casos. Mas é interessante pensar que a falta da ferrovia desequilibra o transporte rodoviário, há todo um colapso, empobrece regiões, tira a identidade de cidades, como estação e viadutos que surgiram em razão dela.

Leia Mais Ferrovias paradas há mais de um ano causam prejuízo milionário e MPF cobra explicações sobre retirada dos trilhos no RS; entenda

Por que a Malha Sul ficou de lado se as ferrovias crescem no resto do país?

Há uma distância do Sul destas decisões. Eu falava, inclusive, com o Leonardo (Cezar Ribeiro, secretário Nacional de Transportes Ferroviários), que é o braço direito do Renan (Filho, ministro dos Transportes): "parece que vocês estão distantes da Malha Sul.". Saem Malha Paulista, Malha Oeste, Ferrogrão, projetos grandiosos e de alto custo que estão no radar de todas as políticas públicas. Na Malha Sul, com pressão da imprensa e do Codesul, estamos acordando. Mas acho imaturo o fatiamento, porque não fechamos o tipo de negócio. Temos que fazer uma concessão incentivada ou PPP (parceria público-privada) com contas vinculadas.

O que considera viável?

Viável, quase nada, mas estratégico tem. Não tem como fazer o que gostaríamos, que é cortar o Rio Grande do Sul com ferrovias por todos os lados de forma que toda a produção chegasse ao porto de Rio Grande. A ferrovia funciona pelos grãos e os silos que ficam no entorno dela. Estratégico para daqui a 30, 50, 100 anos é Cruz Alta, chegando a Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa. Passo Fundo ter duas ligações ferroviárias, a Porto Alegre e a Cruz Alta, desviando a cidade. É possível pensar um corte estratégico do Estado. E para participar do Mercosul, tem a ligação Uruguaiana-São Paulo, que tem um custo não tão alto e foi paralisada na enchente. E o Estado tem que atrair cargas. Transporte de combustível viabiliza uma nova Malha Sul. Temos que trabalhar o trem turístico de Piratuba a Marcelino Ramos, parques lineares como Lages, aproveitando o que é público e não permitir invasões desordenadas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: enxugamento da taQi, estúdios de R$ 150 milhões e Zara e Sephora de volta ao Barra

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.