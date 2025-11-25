Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Trens abandonados
Notícia

"Estão arrancando trilhos bons. Caco ninguém quer", diz procurador do MPF sobre desmanche de ferrovias no RS

Se Rumo e agência reguladora não tomarem providências, será ajuizada uma ação contra a concessionária

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS