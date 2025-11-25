Escritório gaúcho projeta prédio em Miami com apartamentos de US$ 3,3 milhões

Meta / Divulgação

Empresa de Porto Alegre, a Ospa Architecture fez o projeto de um condomínio residencial em Miami, nos Estados Unidos. Chamado de Colette, o empreendimento tem cinco andares, com 38 apartamentos custando a partir de US$ 3,3 milhões, com área de 200 metros quadrados.

O investimento da Meta Development, porém, não foi informado. A obra será concluída em 2028.

O prédio fica no bairro Brickell, perto da Baía de Biscayne. Alguns andares terão vista para o oceano. A empresa diz que se encaixa na categoria luxo.

