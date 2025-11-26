Escada rolante trazida da China é instalada quase na calçada da Rua da República

Começam a ser instaladas as escadas rolantes que dão quase na calçada da Rua da República, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A estrutura é parte do Soul República, um projeto de R$ 65 milhões construído pela Tomasetto Engenharia.

Iguais aos usados em shoppings, os equipamentos foram importados da China pela Schindler. Segundo a empresa, são adaptadas para ambientes "quase" ao ar livre.

São duas escadas, que darão acesso às lojas que ficarão na parte inferior do prédio residencial. A operação começará em março de 2026 e será aberta ao público. Já estão confirmadas uma unidade do Press Café e uma academia Moinhos Fitness.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: enxugamento da taQi, estúdios de R$ 150 milhões e Zara e Sephora de volta ao Barra

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)