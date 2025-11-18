Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Audiovisual
Notícia

Empresa de SP planeja instalar complexo de R$ 150 milhões para fazer filmes e séries no RS

O plano é erguer em Porto Alegre o espaço, que teria até mil pessoas circulando diariamente

