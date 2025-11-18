Empresa de SP planeja instalar complexo de R$ 150 milhões para fazer filmes e séries no RS

A ideia é ter estúdios, área para locação, setor de pós-produção para finalização e transmissão ao vivo. Quanta / Reprodução

Empresa de São Paulo, a Quanta planeja instalar um complexo audiovisual em Porto Alegre. O investimento é de R$ 150 milhões, contou à coluna Rafael Prikladnicki, presidente da InvestRS, agência criada pelo governo do Estado para atrair investimentos. Será assinado nesta quarta-feira (19) em São Paulo um "termo de engajamento", com o governador Eduardo Leite.

— Agora, vamos buscar o terreno, o acesso a crédito e o que mais a empresa precisar. A ideia é fazer isso bem rápido — diz Prikladnicki — A articulação começou no município e no Estado e depois envolveu a InvestRS.

A Quanta começou na década de 1970 e hoje tem um complexo em São Paulo, onde é a base, está construindo outro no Rio de Janeiro, tem negociação em Salvador (BA) e escritórios em Buenos Aires, Bogotá e Miami. O diretor Marcelo Pedrazzi tem vindo uma vez ao mês para Porto Alegre e já foi feito um estudo de mercado. À coluna, contou que a ideia é ter estúdios, área para locação, setor de pós-produção para finalização e transmissão ao vivo.

— Queremos também atrair produtoras para ter tudo flexível para filmar séries, longa-metragem ou mesmo pequenas peças audiovisuais. Porto Alegre é a terceira cidade do país que mais filma, segundo a Ancine (Agência Nacional do Cinema) — acrescenta.

A ideia é ter também uma escola para treinar profissionais. Um ponto importante esperado pela empresa para confirmar o projeto: que governos se articulem para estimular a indústria criativa, com legislação e editais de financiamento de projetos. A perspectiva é ter a decisão em três meses e colocar o projeto de pé em 22 meses. O complexo terá de 80 a 150 funcionários da Quanta, mas cerca de mil pessoas circulando diariamente. Ventila-se a ideia de que seja no 4º Distrito.

Prikladnicki acrescenta que o prefeito Sebastião Melo e o secretário estadual da Cultura, Eduardo Loureiro, também estarão na assinatura do termo, pois estiveram no início da negociação.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)