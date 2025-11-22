Em contrato de R$ 111 milhões, caminhões gaúchos a biometano transportarão Coca-Cola

Caminhões movidos a gás, inclusive o biometano, que é renovável. Reiter Log / Divulgação

Transportadora gaúcha de cargas, a Reiter Log fechou um contrato de cinco anos com a Coca-Cola FEMSA, engarrafadora da marca mundial de refrigerantes, que tem fábrica em Porto Alegre. O valor do contrato supera R$ 111 milhões. Serão usados 36 caminhões, inclusive movidos a gás para descarbonizar a logística da companhia de bebidas.

Uma "rota verde" é implementada entre Porto Alegre, Farroupilha e Gravataí. Um teste com veículos a biometano também foi realizado entre Antônio Carlos (SC), Araucária (PR) e Curitiba (PR), percorrendo trechos entre fábrica e centro de distribuição.

A cada mês, será possível fazer 104 viagens, reduzindo a emissão de gás carbônico em 920 toneladas ao ano — o equivalente ao plantio de 2,5 mil árvores, diz a vice-presidente de ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança) da Reiter Log, Vanessa Reiter Pilz. Gerente de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente da Coca-Cola FEMSA Brasil, Gilberto Carlos de Sousa conta que a empresa já trabalha com caminhões elétricos e agora estreia no biometano.

Meta 100% renovável

A meta da transportadora é, até 2035, ter 100% da frota movida a energias renováveis. Atualmente, está em 35%, incluindo caminhões elétricos e, agora, um a biodiesel, além dos mais de 290 a gás. A Reiter tem abastecido os veículos principalmente com biometano, que é "verde", de origem renovável. Somente em casos de pane seca recorre ao "azul" gás natural veicular (GNV), fóssil, mas menos poluidor que diesel. Segundo a vice-presidente Vanessa Reiter Pilz, clientes como Natura e L'Oreal exigem biometano, o que levou o grupo a fazer uma usina para gerá-lo. Leia também: Com faturamento anual de R$ 2 bilhões, o Grupo Reiter planeja instalar com R$ 120 milhões uma usina para gerar biometano em Capão do Leão

