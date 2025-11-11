Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Financiamento verde
"É um bom passo, mas tem lacunas", diz porta-voz do Greenpeace sobre fundo de florestas criado na COP30

Rômulo Batista recebeu a coluna no Rainbow Warrior, navio da ONG atracado em Belém

Direto de Belém (PA)

