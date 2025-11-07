"É importante mais pimenta no longo prazo", indica CEO da Warren para investir após recorde do Ibovespa

CEO da Warren, Tito Gusmão acha que as ações das empresas ainda têm espaço para subir na bolsa de valores. Duda Fortes / Agencia RBS

A semana foi marcada pelo recorde de 150 mil pontos do Ibovespa, o índice com as ações mais negociadas na bolsa de valores de São Paulo. É um marco nominal, ou seja, sem correção de inflação ou dólar. Ainda assim, é relevante, destacou o CEO da Warren, Tito Gusmão, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

É relevante?

Tem um valor simbólico. Apesar da volatilidade de um sobe e desce, a bolsa emplacou este recorde. O Brasil tem o aspecto político e a bolsa poderia estar melhor. Mas há o movimento de empresas brasileiras que vêm acelerando por entregarem resultado e, principalmente, por expectativas de diminuição da taxa de juro aqui e nos Estados Unidos.

O que pode atrapalhar?

O resultado das empresas, que é o que vai formar preço. Será que a bolsa está cara agora com o recorde? Não, vejo mais oportunidades, com empresas entregando performance no longo prazo. Por indicadores como o Price Earnings, ações brasileiras ainda estão baratas.

E o receio com as eleições, que costumam elevar gastos de governo?

É a pergunta de um bilhão. O fator político etéreo "dá preço importante" no Brasil, ainda que haja expectativa de queda no juro. Deve ter bastante volatilidade no mercado, com medo de o governo federal não olhar com carinho para as contas públicas.

Quais as apostas para o investidor menor, chamado "de varejo"?

O objetivo número um é o dinheiro de curto prazo para acionar a qualquer momento, sem volatilidade, que possa resgatar rapidamente. Deve ser em renda fixa apesar da queda do juro. Somos o país da renda fixa, há muitos produtos bons, com baixo risco e resgate imediato. Já para longo prazo, que é o segundo objetivo que todos devem ter para aposentadoria ou preservar patrimônio, é importante um pouco mais de diversificação, de "pimenta", incluindo fundos de ações e, inclusive, esse mundo todo de criptoativos. Olhar a bolsa brasileira faz parte disso. A minha sugestão é sempre comprar uma cesta de ações, que pode ser por fundo de investimentos ou ETFs (fundos negociados na bolsa como uma ação). Sugestão também empresas que não são locais.

