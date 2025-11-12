Dólar despenca, Ibovespa recorde, mais agenda e pílulas da economia 12.11

Agenda
Votação do orçamento no congresso norte-americano para acabar com o shutdown, que paralisa o governo dos Estados Unidos. Também atrasa a divulgação de indicadores econômicos.
IBGE divulga:
- Pesquisa Mensal de Serviços (setembro)(dados para Brasil e unidades da federação)
- Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados (3º trimestre)(dados para Brasil)
- Áreas Protegidas na Amazônia Legal: um retrato ambiental e estatístico(dados para Brasil)
Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) divulga os vencedores do Carrinho Agas 2025.
Na Feira do Livro, tem sessão de autógrafos do livro "Vale do Taquari: o Vale do Associativismo". Às 16h. Quem avisa é o autor Ivandro Rosa.
Pílulas
Dólar caiu 0,64%, para R$ 5,27 (menor nível desde junho de 2024). Ibovespa subiu 1,60%, aos 157.749 pontos.
