Dívida trabalhista de estaleiro gaúcho é quitada com R$ 50 milhões 30 anos após falência

Os 324 credores trabalhistas do Estaleiro Só foram pagos de uma vez só, com R$ 50 milhões que a massa falida obteve de um precatório pago pela União. O gigante da indústria naval nasceu em 1850 e faliu mais de um século depois, em 1995, ou seja, 30 anos. Parte do pagamento será recebida por herdeiros.

Segundo João Medeiros Fernandes Jr., da Medeiros Administração Judicial, foi quitada a dívida com a correção monetária. Se houver dinheiro após serem pagos os demais credores, serão pagos juros aos ex-funcionários. Acrescenta que ainda há valores em discussão com a União.

— Em 24 horas, fizemos o pagamento e ainda prestamos contas à Justiça, sem alvarás e a confusão que costuma ocorrer nestes casos — destaca o advogado.

— O pagamento dos credores trabalhistas constitui, antes de tudo, um ato de justiça, a restituição de uma parcela de vida dedicada à atividade produtiva. A administração judicial atuou com eficiência, reforçando a função social da falência, que não se limita à reorganização do passivo, mas busca mitigar danos e recompor expectativas — comentou à coluna o juiz Gilberto Schäfer.

A dívida restante da falência é de R$ 61,5 milhões com tributos e R$ 2,5 milhões com o restante dos credores (quirografários). A Medeiros Administração Judicial passou a auxiliar o novo síndico da massa falida em abril deste ano. Além de antigo, o processo é complexo. O escritório seguirá no caso.

O Estaleiro Só fabricou mais de 170 embarcações em Porto Alegre. Na década de 1970, chegou a empregar mais de três mil pessoas. A família fundadora vendeu para um estaleiro do Rio de Janeiro o controle em 1972. A década seguinte, já como sociedade anônima, foi difícil para o negócio sem os incentivos para a indústria naval.

