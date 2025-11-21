Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Fundado em 1850
Notícia

Dívida trabalhista de estaleiro gaúcho é quitada com R$ 50 milhões 30 anos após falência

O gigante da indústria naval foi fundado em 1850 e chegou a ter 3 mil funcionários

