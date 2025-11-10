Desmantelamento das ferrovias, fundo constitucional, atenção às franquias e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Trilhos de ferrovias gaúchas são levados por concessionária para SC
- Instalada comissão no Congresso que buscará fundo constitucional também para Sul e Sudeste. Entrevista com o deputado federal Toninho Wandscheer (PP-PR)
- Black Friday caiu no gosto de 75% dos porto-alegrenses
- Quer abrir uma franquia? Cuidados para escolher e como tocar o negócio. Entrevista com o diretor da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV) Juarez Meneghetti
- Uma vinícola gaúcha comandada por mulheres, inclusive com uva em extinção. Entrevista com Alana Foresti
- O que será da marca Vier após falência da ervateira de 80 anos. Com Isadora Terra
- Onde estão os relógios Masson do Mercado Público, que ficaram décadas sem funcionar. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga, Eduarda Jardim e Fernando Bortolin
