Desemprego cai a nova taxa mínima histórica no RS, mas há menos pessoas trabalhando

A taxa de desemprego no Rio Grande do Sul renovou sua mínima histórica, ou seja, caiu para um patamar ainda menor do que o piso atingido na pesquisa anterior do IBGE. O índice fechou o terceiro trimestre em 4,1%, frente a 4,3% do período anterior. O levantamento do instituto é feito desde 2012.
Porém, diferentemente de outros períodos, a queda não ocorreu pela abertura de vagas. O número de pessoas trabalhando até caiu. O que permitiu que a taxa recuasse foi que menos pessoas estavam buscando trabalho, reduzindo assim o contingente de desempregados.
Aumentou o número de trabalhadores por conta própria e um pouco o de pessoas com carteira assinada e domésticos. Mas caiu o de trabalhadores informais, do setor público e empregadores.
Construção, transporte e indústria abriram vagas. Serviços e comércio fecharam. Agropecuária não variou.
A renda, porém, subiu. A média passou a R$ 3.875, 1,7% superior ao trimestre anterior. Isso fez com que a massa salarial total passasse dos R$ 22 bilhões, apesar de menos pessoas estarem trabalhando. Este indicador é usado principalmente pelo comércio para projetar quanto de renda está circulando na economia.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)