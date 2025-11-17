Desemprego cai a nova taxa mínima histórica no RS, mas há menos pessoas trabalhando

O rendimento médio passou a R$ 3.875, 1,7% superior ao trimestre anterior. Porthus Junior / Agencia RBS

A taxa de desemprego no Rio Grande do Sul renovou sua mínima histórica, ou seja, caiu para um patamar ainda menor do que o piso atingido na pesquisa anterior do IBGE. O índice fechou o terceiro trimestre em 4,1%, frente a 4,3% do período anterior. O levantamento do instituto é feito desde 2012.

Porém, diferentemente de outros períodos, a queda não ocorreu pela abertura de vagas. O número de pessoas trabalhando até caiu. O que permitiu que a taxa recuasse foi que menos pessoas estavam buscando trabalho, reduzindo assim o contingente de desempregados.

Aumentou o número de trabalhadores por conta própria e um pouco o de pessoas com carteira assinada e domésticos. Mas caiu o de trabalhadores informais, do setor público e empregadores.

Construção, transporte e indústria abriram vagas. Serviços e comércio fecharam. Agropecuária não variou.

A renda, porém, subiu. A média passou a R$ 3.875, 1,7% superior ao trimestre anterior. Isso fez com que a massa salarial total passasse dos R$ 22 bilhões, apesar de menos pessoas estarem trabalhando. Este indicador é usado principalmente pelo comércio para projetar quanto de renda está circulando na economia.

