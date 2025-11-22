Desdém de Trump sobre prisão de Bolsonaro traz alívio à economia

Trump se pronunciou sobre prisão de Bolsonaro: "É uma pena" Christopher Furlong / POOL/AFP

O desdém do presidente dos Estados Unidos ao falar da prisão de Jair Bolsonaro traz alívio à economia brasileira, especialmente aos exportadores. Ao ser questionado sobre o assunto por jornalistas na Casa Branca, Donald Trump disse que "não sei de nada", o que a coluna duvida, e ainda emendou um: "É uma pena".

A reação foi a primeira de Trump após a prisão. Pairava no ar um receio de que houvesse um recuo sobre a redução das tarifas na última semana e que se emperrasse a negociação para redução da taxa de 50% a mais produtos, ainda que, como a coluna registrou bem cedo neste sábado, os sinais não apontassem para um novo apoio da Casa Branca a Bolsonaro.

Um deles foi que a ordem executiva de retirada das tarifas nesta semana não citou Bolsonaro, restrições às big techs nem o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ao contrário daquela de agosto que deu o talagaço dos 50% sobre o Brasil. Além disso, Trump tem citado o presidente Lula com frequência em suas falas e ressaltado a "boa" relação entre ambos.

A tentativa anterior do presidente norte-americano de interferência na política do Brasil não teve o efeito esperado. Aliás, até aumentou a popularidade de Lula, pois foi vista como ataque à soberania nacional e à economia dos brasileiros.

Inclusive, mais cedo, um dos advogados de Trump, Martin De Luca, considerou um "insulto" Moraes citar na decisão de prisão de que a casa de Bolsonaro fica perto da Embaixada dos Estados Unidos. Ironizou a conjectura de que poderiam "contrabandear" o ex-presidente brasileiro para lá. Apesar de ser apenas só um advogado, era uma sinalização de que não iriam morrer abraçados.

Se tudo ficar tranquilo até segunda-feira (24), bolsa de valores e dólar tendem a abrir tranquilamente, como se nada tivesse acontecido.

