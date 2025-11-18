Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mercado financeiro
Opinião

Demorou a devassa no Banco Master, que cresceu no risco

Instituição será liquidada e seu CEO foi preso pela Polícia Federal

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS