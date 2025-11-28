De Panvel a Grazziotin e Zaffari: redes de lojas abrem 840 empregos temporários

Uma consultoria de recrutamento, We Can BR está com 840 empregos temporários abertos em empresas como Panvel, Grupo Zaffari, Grazziotin, Lojas Pompéia e Casa do Papel. Há mais vagas para vendedor, consultor de loja, atendimento ao cliente, empacotador, estoquista, operador de caixa, auxiliar de loja e auxiliar de segurança. Não há detalhamento quanto às cidades onde ficam as lojas.
A duração do contrato varia de 30 a 90 dias.O salário vai de R$ 1,5 mil a R$ 2,2 mil. A gerente Letícia Colaquises diz que todas as vagas têm possibilidade de efetivação.
Interessados podem entrar em contato pelo número (51) 98088-6852 ou acessar o site. As inscrições vão até segunda-feira (1º).
