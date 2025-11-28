Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Há vagas
Notícia

De Panvel a Grazziotin e Zaffari: redes de lojas abrem 840 empregos temporários

Os salários vão de R$ 1,5 mil a R$ 2,2 mil

Giane Guerra

